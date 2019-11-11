Сиэтл, США, , 12:09 — REGNUM «Сиэтл Саундерс» одержал победу над «Торонто» в финале плей-офф американской футбольной лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сиэтла» голы забили защитник Келвин Лердам, полузащитник Виктор Родригес и нападающий Рауль Руидиас. «Торонто» ответил голом форварда Жози Алтидора.

Таким образом, «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз в своей истории. В первый раз команда выиграла чемпионат в 2016 году, также обыграв в финале «Торонто» (0:0, 5:4 пен.).

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