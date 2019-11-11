Париж, , 11:58 — REGNUM Киберспортивный коллектив из Китая FunPlus Phoenix победил на чемпионате мира по League of Legends. Об этом сообщалось 10 ноября на официальном сайте игры.

В финальном матче FunPlus Phoenix обыграли команду из Европы G2 Esports со счётом 3:0. За победу киберспортсмены из Китая получили $834 375 и Кубок призывателей (высшая награда на World Championship).

Напомним, финал чемпионата World Championship 2019 проходил со 2 октября по 10 ноября 2019 года. За победу боролись 24 команды, призовой фонд составил $2,22 млн.

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