Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM После проигрыша «Тамбову» (2:1) полузащитник футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян попросил прощения у болельщиков.

«Где-то мы суетились, где-то принимали неверные решения. Просто мы наступаем на те же грабли — что в гостях, что дома. Как и в прошлый раз, забили первыми, но затем сами себе привезли пропущенный мяч. Обидно. Хотим извиниться перед болельщиками. Думаю, в следующей игре должны реабилитироваться», — сказал хавбек.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер донской команды Валерий Карпин также считает матчи своих подопечных с «Краснодаром» и «Тамбовом» схожими по сценарию. В матче с южными соседями «Ростов», ведя в счёте, упустил победу и позволил сопернику сравнять результат игры.

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