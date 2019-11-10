Москва, , 22:01 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:72.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. У «Локомотива-Кубань» наибольшую результативность показал защитник Уилл Каммингс, на счету которого 19 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» находится на четвёртой строчке.