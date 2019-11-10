Лондон, , 18:31 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Новак Джокович Carine06

Джокович четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что в группе Бьорна Борга играют Джокович, Берреттини, а также Роджер Федерер и Доминик Тим. Кроме того, в группе Андре Агасси сразятся Рафаэль Надаль, Дмитрий Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев.