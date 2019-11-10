Лондон, , 11:06 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен предложить команде «Кристал Пэлас» за её нападающего из Кот-д'Ивуар Уилфрида Заа £70 млн. Об этом 10 ноября сообщает The Sun.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер недоволен нынешней атакующей линией команды и таким образом хочет усилить её.

При этом указывается, что «Кристал Пэлас» нет финансовой необходимости для продажи 27-летнего футболиста, так как летом команда продала «МЮ» во время летнего трансферного окна за £50 млн защитника Аарона Ван-Биссаку.

Отметим, в нынешнем сезоне Уилфрид Заа сыграл за «Кристал Пэлас» в двенадцати матчах, в которых смог отдать две результативные передачи.