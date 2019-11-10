Глендейл, США, , 11:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл хоккеистов «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Микко Койву (24-я минута в большинстве), Кевин Фиала (34-я), Мэтт Дамба (40-я) и Райан Хартман (45-я).

У проигравших голы на счету Михаэля Грабнера (9-я), Джейкоба Чикрана (13-я) и Винсента Хинострозы (29-я).

Отметим, это вторая победа «Миннесоты» за последние шесть матчей. Для «Койотс» данное поражение стало третьим подряд.