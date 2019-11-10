Монреаль, Канада, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Хозяева уже в первом периоде сделали серьезную заявку на победу, забив три шайбы, которые гости так и не смогли отыграть до конца.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Ши Уэбер (11-я и 17-я минуты обе в большинстве) и Нейт Томпсон (11-я).

У «Кингз» шайбы забросили Анже Копитар (23-я в меньшинстве) и Остин Вагнер (53-я).

Российский форвард «Лос-Анжелеса» Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 14 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это пятая победа «Монреаля» в последних семи матчах, клуб с 21 очком находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Для «Кингз» это шестое поражение за семь последних игр, команда имеет в активе 11 очков и находится на пятнадцатом, последнем месте Запада.