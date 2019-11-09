Армавир, Краснодарский край, , 18:35 — REGNUM Ярославский «Шинник» одержал победу над «Армавиром» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Шинника» Никита Дроздов на 61-й минуте.

В настоящее время «Шинник» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 33 очка после 22 туров. «Армавир» идёт на 16-м месте с 21 очком.

Читайте также: «Ротор» и «Чертаново» не выявили победителя в матче ФНЛ