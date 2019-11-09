Курск, , 18:21 — REGNUM Курский «Авангард» одержал победу над «Томью» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Итоги матча Vk@avangard_1958

В первом тайме футболисты «Томи» забили два гола, отличились полузащитники Олег Шалаев и Иван Андреев.

Однако после перерыва «Авангард» сумел не только восстановить равновесие, но и вырвать победу. В составе курской команды гол забили хавбеки Илья Кубышкин, Хачим Машуков и Роман Минаев.

В настоящее время «Авангард» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 24 очка после 22 туров. «Томь» идёт на девятом месте с 33 очками.

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