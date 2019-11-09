Чунцин, Китай, , 13:14 — REGNUM Российский дуэт фигуристов в составе Виктория Синицына и Никита Кацалапов стал победителем в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), проходящем в Чунцине.

За исполнение двух программ российский дуэт получил в сумме 209,90 балла, что и стало победным результатом.

Вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые набрали за две свои программы 208,55 балла. Третье место занял канадский дуэт в составе Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен с результатом 190,74 балла.

Ещё два российских дуэта Софья Евдокимова с Егором Базиным, а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, заняли шестое (169,27 балла) и седьмое (169,24 балла) места соответственно.

Отметим, это первая победа дуэта Синицына-Кацалапов на этапах Гран-при фигуристов, в сезоне 2017/18 они дважды занимали третье место, а в сезоне 2018/19 — дважды были вторыми и стали вторыми по итогам серии.