Оттава, , 08:56 — REGNUM Российская юниорская хоккейная мужская сборная (игроки до 17 лет) обыграла своих сверстников из Чехии в матче полуфинала Кубка вызова, проходящем в Канаде.

Игра прошла в Суифт-Карренте и закончилась разгромом чехов со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Данила Юров (8-я минута), оформивший в матче дубль Федор Свечков (35-я, 59-я) и Даниил Лазутин (47-я). Голкипер российской сборной Павел Канаев оформил в матче шатаут, отразив 21 из 21 бросков по своим воротам.

Отметим, соперником юниорской сборной России в финале Кубка вызова станет победитель противостояния между хоккеистами-юниорами из Канады и США.