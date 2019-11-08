Нью-Дели, , 16:37 — REGNUM В 2023 году чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин пройдёт в Индии. Об этом 8 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление Международной федерации хоккея на траве (ФИХ).

В официальном заявлении генеральный директор ФИХ Тьерри Вайл заявил: «При выборе места проведения чемпионата Международная федерация хоккея на траве исходила из своей главной цели — необходимости продвигать указанный вид спорта по всему миру». По словам главы ФИХ, с точки зрения населения и инвестиций Индия обладает высоким потенциалом для проведения мирового первенства в 2023 году.

Проведение чемпионата мира по хоккею на траве среди мужчин в 2023 году запланировано на 13−29 января.