Париж, , 15:11 — REGNUM С требованием к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о выплате зарплаты обратился бывший глава организации Мишель Платини. Об этом 8 ноября сообщает Agence France Press.

По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате.

Напомним, Платини был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен на восемь лет от футбольной деятельности. Причиной стал перевод экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

Впоследствии срок отстранения Платини был сокращён до четырёх лет. Срок его дисквалификации истёк в октябре.

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