Дубай, ОАЭ, , 15:01 — REGNUM Параолимпиец из Латвии Айгарс Апинис выиграл золото по метанию диска на чемпионате мира (ЧМ) в Дубае. Об этом информирует портал LSM.

Латвийский спортсмен победил в соревновании по метанию диска, стартовав в группе F52. В победной попытке ему удалось послать снаряд на 21 метр 5 сантиметров. На втором месте, после 46-летнего латвийского спортсмена идут уроженцы Польши Пиор Кошевич с результатом 20,58 метров и Роберт Яхимович 19,91 метров.

Напомним, Айгар Апинис является четырёхкратным призёром параолимпийских игр, на которых выступает с 2004 года. Одну из своих золотых медалей ему удалось завоевать в 2012 году в Лондоне, но не в соревновании дискоболов, а в толкании ядра. В ЧМ в Дубае принимают участие 1400 атлетов из 122 стран мира.