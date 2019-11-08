Сан-Антонио, США, 8 ноября 2019, 14:36 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:112.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 39 очков.
В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Данило Галлинари, на счету которого 27 очков.
На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 13 очков после восьми матчей.
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