Сан-Антонио, США, , 14:36 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 39 очков.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Данило Галлинари, на счету которого 27 очков.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 13 очков после восьми матчей.

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