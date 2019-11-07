Катовице, Польша, , 17:52 — REGNUM Президентом Всемирного антидопингового агентства станет польский министр спорта Витольд Банька, сообщили 7 ноября в пресс-службе WADA.

Соответствующее решение было принято в городе Катовице (Польша), где проходило заседание совета учредителей WADA. Работу на посту главы WADA Банька начнёт выполнять с нового года.

Пока президентом организации является Крейг Риди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выдвижении кандидатуры Баньки на должность президента WADA стало известно ещё полгода назад.

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