Бишкек, , 19:14 — REGNUM Спортсмены из Киргизии Куттубек Мияров и Баястан Баргыбаев стали победителями чемпионата мира по таэквондо, проходившего в Италии. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил глава федерации таэквондо ITF Керимбек Мияров, передает «24.kg».

По его словам, в ходе турнира Мияров смог завоевать две золотые, серебряную и две бронзовые медали, а Баргыбаев — две золотых, серебряную и бронзовую.

Участие в чемпионате мира по таэквондо ITF в Сардинии приняли 700 спортсменов из 43 стран мира.