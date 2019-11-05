Чебоксары, , 19:19 — REGNUM Чувашская спортсменка Анжелика Сидорова, выигравшая в Катаре соревнования в прыжках с шестом на чемпионате мира и вернув через шесть лет «золото» России, получит премию из республиканского бюджета. Также ей назначены ежемесячные выплаты. Соответствующее распоряжение подписал 5 ноября премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

За «высокие спортивные результаты на чемпионате мира по легкой атлетике, проходившем в г. Доха (Катар)» с 27 сентября по 6 октября, Анжелика Сидорова получит 120 тыс. рублей премии. Кроме того, ей будет выплачивать 10 тыс. рублей ежемесячно в течение года.

Напомним, 29 сентября 2019 года в Дохе на чемпионате мира по лёгкой атлетике Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом, став первой российской спортсменкой со времен Елены Исинбаевой (с 2013 года) победительницей чемпионата в этом виде программы. Сидорова числилась «нейтральным атлетом», гимн России на чемпионате не прозвучал, российский флаг не поднимался. Это связано с тем, что с 2015 года легкоатлеты России не могут выступать под флагом своей страны, так как Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована за массовые и систематические нарушения антидопинговых правил.

Анжелика Сидорова тренируется в Центре спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашская юниорка Евгения Захарченко, которая стала серебряным призёром первенства мира по вольной борьбе в Эстонии, получит 50 тыс. рублей премии и 6 тыс. рублей ежемесячных выплат в течение года. Общий размер выплат превысит 120 тыс. рублей. Состязания прошли в августе 2019 года, тогда российская женская сборная тогда получила три серебряные и три бронзовые медали.

Подробнее: Чувашская юниорка за серебро на первенстве мира по борьбе получит 120 тыс.