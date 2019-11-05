Чебоксары, , 19:01 — REGNUM Чувашская юниорка Евгения Захарченко, которая стала серебряным призёром первенства мира по вольной борьбе, получит 50 тыс. рублей премии и 6 тыс. рублей ежемесячных выплат в течение года — всего 122 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал 5 ноября премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Премия назначена за «высокие спортивные результаты на первенстве мира по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниорок до 21 года», который проходил в Таллине (Эстония) с 10 по 19 августа 2019 года. Спортсменка Евгения Захарченко получит 50 тыс. рублей в качестве премии за второе место в весовой категории 72 кг, её тренер Ольга Смирнова — 25 тыс. рублей.

Кроме того, спортсменке также назначены ежемесячные выплаты в размере 6 тыс. рублей, которую она будет получать с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.

Отметим, что Евгения Захарченко на первенстве завоевала серебряную медаль, уступив в финале спортсменке из Японии Юкке Кагами и опередив Анастасию Альпееву из Украину и Шуиян Ченг из Китая. Российская женская сборная тогда получила три серебряные и три бронзовые медали.

Напомним, Захарченко тренируется в Чебоксарском училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова. Является мастером спорта международного класса по спортивной борьбе, чемпионка Европы среди юниоров 2018 года.