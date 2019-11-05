Ташкент, , 14:30 — REGNUM Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов согласился показать по телевидению товарищеский матч с командой Киргизии, сообщает издание Tribuna.uz.

«Мне позвонили и спросили, боюсь ли сборной Саудовской Аравии? Нет, мы никого не боимся», — сказал Абрамов. Ранее он выступал против показа товарищеского матча по телевидению.

Футбольные эксперты отмечали, что наставник узбекистанской сборной пытается скрыть тренерские наработки перед важной встречей с командой Саудовской Аравии.

Напомним, 14 ноября в Ташкенте состоится встреча между сборными Узбекистана и Саудовской Аравии в рамках второго отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В настоящее время подопечные Вадима Абрамова занимают первое место в группе «D» с шестью очками. На втором месте с пятью очками — Саудовская Аравия.