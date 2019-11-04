Гранада, Испания, , 07:06 — REGNUM Футбольный клуб «Гранада» проиграл команде «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче двенадцатого тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Лос-Карменес» в Гранаде и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Реал Сосьедада» Кристиан Португес, оформивший в матче дубль, забив на 21-й и 89—й минуте.

Автором единственного мяча «Гранады» стал полузащитник Альваро Вадильо.

Отметим, данное поражение не дало «Гранаде» возглавить турнирную таблицу Примеры, клуб имеет в активе 20 очков, что позволяет ему находиться на шестой позиции. «Реал Сосьедад» благодаря данной победе набрал 22 очка и вышел на третье место.