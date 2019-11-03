Краснодар, , 18:53 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

Героем встречи в составе гостей стал Алексей Ионов, который забил два мяча на 34-й и 41-й минуте. В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5).

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Краснодар», набравший 29 баллов, находится на четвертой позиции.

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