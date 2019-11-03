Минск, , 15:59 — REGNUM Итальянский велогонщик Филиппо Ганна второй раз за день смог установить рекорд мира в индивидуальной гонке преследования на велотреке на этапе Кубка мира по велоспорту в Минске во время финального заезда.

Во время заезда финала Филиппо Ганна показал время 4 минуты 02, 647 секунды, чем улучшил собственное новое мировое достижение, которое он ранее установил во время квалификационных заездов, показав результат 4 минуты 04,252 секунды.

Отметим, Филиппо Ганна является трехкратным победителем мирового первенства по гонкам на велотреке (2016, 2018 и 2019 год) и данный рекорд мира стал четвертым в его карьере.

Напомним, предыдущее мировое достижение принадлежало американцу Эшли Лэмби и составляло 4 минуты 05,423 секунды, оно было установлено в Боливии 7 сентября на Панамериканских играх.