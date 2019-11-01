Ростов-на-Дону, , 23:25 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов вызван в молодёжную сборную России. Игрок донской команды вместе с остальными подопечными Михаила Галактионова может сыграть против сборной Латвии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 1 ноября.

Напомним, что один из отборочных матчей молодёжного чемпионата Европы-2021 U-21 состоится на стадионе «Ростов Арена». 15 ноября за победу поборются молодёжные сборные России и Латвии.

Кроме того, молодёжная сборная России проведёт гостевую игру с Сербией.

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