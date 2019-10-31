Ливерпуль, Великобритания, , 15:48 — REGNUM «Ливерпуль» может отказаться от участия в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Об этом 31 октября заявил главный тренер клуба Юрген Клопп, сообщает BBC.

По словам Клоппа, «Ливерпуль» не выйдет на матч, если организаторы турнира не назначат дату, которая бы устраивала команду.

«Если они не смогут найти подходящую дату, то мы не сможем сыграть — соперник пройдет дальше», — сказал Клопп.

Он добавил, что четвертьфинальные матчи Кубка лиги должны состояться на неделе, которая начнётся 16 декабря. На эти же дни у «Ливерпуля» запланированы матчи клубного чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка лиги. Встреча завершилась со счётом 5:5. В серии пенальти «Ливерпуль» отказался точнее — 5:4.

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