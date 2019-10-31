Ливерпуль, Великобритания, , 08:12 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 5:5 (5:4 — по пенальти).

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Дивок Ориги, ещё по голу забили полузащитники Джеймс Милнер, реализовавший пенальти, и Алекс Окслейд-Чемберлен. Кроме того, автогол на счету защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи.

В составе «Арсенала» дублем отметился форвард Габриэл Мартинелли, по одному голу забили хавбеки Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Джозеф Уиллок.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля», реализовавшие все пять ударов. У «Арсенала» пенальти не забил Даниель Себальос, его удар отразил вратарь Кивин Келлехер.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в ¼ финала Кубка английской лиги.