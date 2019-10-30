Бостон, США, , 09:07 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Чарли Койл, Крис Вагнер и Брэндон Карло. У «Сан-Хосе» отличился Брент Бёрнс.

На сегодняшний день «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 20 очков после 12 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 26-м месте с девятью очками после 13 игр.

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