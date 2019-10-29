Владивосток, , 05:14 — REGNUM В перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания, посвященного вопросам развития Дальнего Востока, которое состоялось 6 сентября 2019 года, вошло строительство площадки для экстремальных видов спорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Министерству спорта и Минвостокразвития поручено до 15 декабря 2019 года предоставить предложения по созданию в регионах ДФО площадок для экстремальных видов спорта. В самом же Владивостоке поручено создать спорткомплекс для проведения всероссийских и международных соревнований по экстриму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье будет создан филиал мастерской управления «Сенеж», организованной в рамках проекта «Россия — страна возможностей».