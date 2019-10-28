Москва, , 17:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.

Среди прочего администрации президента Российской Федерации поручено подготовить при участии автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» и представить предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления «Сенеж».

"Мастерская управления «Сенеж» была создана на базе нашей платформы «Россия — страна возможностей» в начале этого года и уже активно развивается. Мы ценим интерес дальневосточных коллег к образовательным программам Мастерской. Сейчас вместе с партнерами из Приморского края мы прорабатываем разные варианты образовательных программ Мастерская управления «Сенеж», которые можно было бы запустить в регионе», — прокомментировал перечень поручений президента РФ заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспржак.

В свою очередь первый заместитель председателя Ассоциации Молодежных правительств России, член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Михаил Кривопал высоко оценивает поручение президента.

«Все зависит от того, какие у нас будут возможности и человеческий капитал. Проектов на Дальнем Востоке сейчас много, в том числе и по развитию управленческих кадров, развитию кадрового управленческого резерва с привлечением молодежи. Так что о сроках говорить пока рано, но сейчас надо понять концепцию, как все это будет реализовываться, и сформировать дорожную карту», — рассказал Михаил Кривопал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Поручение и поддержка Владимира Путина была абсолютно уместной, своевременной и актуальной. Потому что мы все понимаем определенного рода территориальную и временную отдаленность регионов Дальнего Востока от центральной части России. И для снижения расходов на перелеты, на для участия молодых профессионалов в тех или иных проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» открытие филиала «Сенеж» в ДФО — очень важное и своевременное решение», — отметил Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Превосходной базой для филиала мастерской управления может стать остров Русский, считает Михаил Кривопал.

«Это центр развития Дальнего Востока, здесь проводится очень много мероприятий, сюда приезжает молодежь из всех регионов Дальнего Востока, и сделать на базе Дальневосточного федерального университета и его кампуса филиала мастерской управления «Сенеж» было бы вполне уместно», — подчеркнул первый заместитель председателя Ассоциации Молодежных правительств России.

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