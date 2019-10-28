Пхеньян, , 11:56 — REGNUM Спортсмены из КНДР завоевали 55 золотых медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, в рамках чемпионата, проходившего в Пекине с 19 по 27 октября, северокорейская тяжелоатлеты завоевали 93 медали, среди которых 55 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Известно, что на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров спортсмены из КНДР установили 37 мировых рекорда.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 10 стран мира, включая Монголию, Саудовскую Аравию, Филиппины и Тайвань.

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