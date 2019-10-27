Карлсруэ, Германия, , 15:12 — REGNUM В конце матча одиннадцатого тура второй немецкой футбольной Бундеслиги между командами «Ганновер» и «Карлсруэ», проходившем в Карлсруэ, произошел курьёзный инцидент. Видео произошедшего выложено 27 октября в официальном Twitter Матч-ТВ.

В компенсированное время матча на 90+5-й минуте «Ганновер» вёл в счёте и был близок к победе, однако в этот момент ямайский полузащитник «Карлсруэ» Даниэл Гордон отправил мяч в правый нижний угол ворот и этим свел счет к ничейному. Голкипер «Ганновера» Рон-Роберт Циллер с досады замахнулся чтобы ударить по отскочившему из ворот мячу, однако попал по животу футболисту команды-оппонента, который стал автором гола.

Удар получился такой силы, что Гордон некоторое время пролежал на газоне, а главный арбитр встречи показал Циллеру желтую карточку, которая стала второй в матче, после чего игрок «Ганновера» вынужден был покинуть поле.

«Я хотел выбить мяч за ворота, когда внезапно передо мной появился Гордон. Конечно, потом я подошел к нему и извинился», — рассказал позднее Циллер.

Отметим, по итогам матча «Карлсруэ» набрал 14 очков и находится на шестом месте турнирной таблицы второй немецкой футбольной Бундеслиги. У «Ганновера» 13 очков и тринадцатая позиция.