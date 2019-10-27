Вулвергемптон, Великобритания, , 13:50 — REGNUM Французский защитник футбольного клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Вилли Боли сломал ногу на одной из командных тренировок. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба команды.

Также сообщается, что у 26-летнего футболиста сломана малая берцовая кость левой лодыжки и что ему будет проведено в ближайшие дни дополнительное медицинское обследование, чтобы определить, требуется ли хирургическое вмешательство или нет.

«Если требуется хирургическая операция, она будет проведена в течение следующей недели», — приводит пресс-служба слова главы медицинской службы клуба Фила Хейворда.

Отметим, Вилли Боли перешёл в «Вулверхэмптон» из команды «Порту» в 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб в 16 матчах и отметился в них одним голом.