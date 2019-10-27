Келоуна, , 07:56 — REGNUM Российский дуэт фигуристов в составе Александра Боброва и Дмирий Козловский занял первое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуне.

Боброва и Козловский, накануне ставшие победителями после исполнения своей короткой программы, получили в сумме двух программ 216,71 балла, что и стало победным результатом.

Второе место выиграл канадский дуэт в составе Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, которые набрали 208,49 баллов.

Третьим стал ещё один российский дуэт — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, который набрал 202,29 балла по сумме исполнения двух программ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada.