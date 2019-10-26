Чжухай, Китай, , 13:47 — REGNUM Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла представительницу КНР Чжен Сайсай в полуфинальном матче на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чжухае.

Голландская спортсменка одолела китаянку в трех сетах со счетом 2:6. 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Бертенс, являющаяся 10-й в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 40-ю строчку мирового рейтинга, подала навылет трижды, два раза ошиблась при подаче и также реализовала пять брейков.

Счет личных встреч теннисисток стал 2−0 в пользу спортсменки из Нидерландов.

Отметим, в финале теннисного турнира в Чжухае соперницей Кики Бертенс в финале станет победительница противостояния между Ариной Соболенко из Белоруссии и представительницей Чехии Каролиной Мухиной.