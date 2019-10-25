Владивосток, , 15:40 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Сергей Шмелёв, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов. У «Адмирала» отличился защитник Иван Мищенко.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 17 очков после 22 матчей. «Адмирал» идёт на 11-м месте, на его счету 25 очков после 21 игры.

Добавим, что «Сочи» прервал серию поражений из восьми матчей подряд.

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