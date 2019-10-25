Ярославль, , 11:56 — REGNUM Ярославский «Локомотив» в овертайме со счетом 3:2 одолел «Барыс» из Нур-Султана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В первом половине встречи преимуществом владели гости, в начале второго периода они повели в счете, забросив два гола подряд. Шайбы на счету Алихана Асетова и Романа Старченко. Однако «Локомотив» смог отыграться. Сначала отличился Артур Каюмов, сравнял счет Степан Санников. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2

«Локомотив» празднует забитую шайбу Yarnews.net

«Тяжело нам даются последние игры, забитые шайбы и очки. То, что мы берём очки — это хорошо, — но, когда ты ведёшь со счётом 2:0, надо играть немного по-другому. В начале второго периода мы забили два гола и стали играть не так дисциплинированно, как мы играли в первом периоде и до забитых голов. «Локомотив» прибавил, мы начали откатываться, начали отдавать пространство, чем соперник и воспользовался — забили два гола», — рассказал после матча журналистам главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

Овертайм в Ярославле стал для «Барыса» пятым подряд. И завершилось дополнительное время достаточно быстро. Решающую в матче шайбу забросил защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. В составе ярославской команды дебютировал шведский форвард Магнус Пяярви-Свенссон. Он получил самое большое игровое время среди всех нападающих «Локомотива».

"Я думаю, что он заслужил все те минуты, которые сегодня играл. Он старался, полностью отдавался, играл сердцем, и, безусловно, мы ждали его появление в нашем составе», — заметил после игры старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино.

После победы над «Барысом» ярославская команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Локомотив» проведет 26 октября против санкт-петербургского СКА.

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