Краснодар, , 14:15 — REGNUM Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов включён в команду недели в Лиге Европы. ОБ этом 25 октября сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».

Помимо него в команду недели также вошли Серхио Эскудеро, Франко Васкес («Севилья»), Теун Коопмейнерс, Усама Идрисси («АЗ»), Айлтон, Дани Кинтана («Карабах»), Артём Шабанов («Динамо» Киев), Оуэн Вейндал («АЗ»), Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» со счётом 2:0.

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