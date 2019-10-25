Вольфсбург, Германия, 25 октября 2019, 07:19 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена». Противостояние завершилось боевой ничьей.
MVP матча с оценкой 7.95 стал 25-летний бразильский фланговый нападающий Жоау Виктор, отдавший одну голевую передачу, совершивший 3 отбора и выигравший 4 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 63%.
«Вольфсбург», набрав 7 очков, поднялся на первую строчку группы I. «Гент» с тем же количеством очков расположился позицией ниже.
Статистика матча («Гент"/"Вольфсбург»)
Удары 8/8
Удары в створ ворот ¾
Соотношение владения мячом 52%/48%
Нарушения правил 17/12
Корнеры 1/7
Оценки WhoScored 6.48/6.83
Составы команд на матч:
«Гент»: Камински, Нгади-Нгаджи, Асаре, Лустич, Пластун, Овусу, Одиджа-Офоэ, Кумс, Яремчук, Депуатр.
Запас: Безус (↑ 60), Диарра (↑ 87), Квилитая (↑ 73), Мохаммади, Деягере, Кусманс, Бронн.
Главный менеджер: Йесс Торуп.
«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Тиссеран, де Азеведо, Штеффен, Гилавоги, Арнольд, Брекало, Вегорст, Виктор.
Запас: Малли, Герхардт, Руссийон (↑ 80), Мбабу (↑ 46), Нмеча (↑ 66), Брукс, Мензель.
Главный менеджер: Оливер Гласнер.
Бригада арбитров: Сергей Иванов | Роман Усачев | Алексей Лунев | Михаил Вилков.
Предупреждения: Овусу — 17, Вегорст — 19, Одиджа-Офоэ — 28, де Азеведо — 33, Асаре — 37, Нгади-Нгаджи — 54, Мбабу — 57.
Забитые мячи: Ваутер Вегорст (Марсель Тиссеран) 3 — 0:1, Жоау Виктор (Максимилиан Арнольд) 24 — 0:2, Роман Яремчук (Вадис Одиджа-Офоэ) 41 — 1:2, Роман Яремчук (Мамаду Диарра) 90 — 2:2.