Вольфсбург, Германия, , 07:19 — REGNUM 24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена». Противостояние завершилось боевой ничьей.

MVP матча с оценкой 7.95 стал 25-летний бразильский фланговый нападающий Жоау Виктор, отдавший одну голевую передачу, совершивший 3 отбора и выигравший 4 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 63%.

«Вольфсбург», набрав 7 очков, поднялся на первую строчку группы I. «Гент» с тем же количеством очков расположился позицией ниже.

Статистика матча («Гент"/"Вольфсбург»)

Удары 8/8

Удары в створ ворот ¾

Соотношение владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 17/12

Корнеры 1/7

Оценки WhoScored 6.48/6.83

Составы команд на матч:

«Гент»: Камински, Нгади-Нгаджи, Асаре, Лустич, Пластун, Овусу, Одиджа-Офоэ, Кумс, Яремчук, Депуатр.

Запас: Безус (↑ 60), Диарра (↑ 87), Квилитая (↑ 73), Мохаммади, Деягере, Кусманс, Бронн.

Главный менеджер: Йесс Торуп.

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Тиссеран, де Азеведо, Штеффен, Гилавоги, Арнольд, Брекало, Вегорст, Виктор.

Запас: Малли, Герхардт, Руссийон (↑ 80), Мбабу (↑ 46), Нмеча (↑ 66), Брукс, Мензель.

Главный менеджер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Роман Усачев | Алексей Лунев | Михаил Вилков.

Предупреждения: Овусу — 17, Вегорст — 19, Одиджа-Офоэ — 28, де Азеведо — 33, Асаре — 37, Нгади-Нгаджи — 54, Мбабу — 57.

Забитые мячи: Ваутер Вегорст (Марсель Тиссеран) 3 — 0:1, Жоау Виктор (Максимилиан Арнольд) 24 — 0:2, Роман Яремчук (Вадис Одиджа-Офоэ) 41 — 1:2, Роман Яремчук (Мамаду Диарра) 90 — 2:2.