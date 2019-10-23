Лондон, , 07:00 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» был разыгран матч в городе Лондон на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Противостояние завершилось разгромом сербов со счетом 0:5.

Получив лучшую оценку из возможных, Харри Кейн стал MVP матча, оформив дубль, совершив 3 успешные обводки и выиграв 2 верховые дуэли. Точность передач форварда составила 78%.

«Тоттенхэм» набрал 4 очка и поднялся на 2-ю строчку в группе B. «Црвена Звезда» с 3-мя баллами опустилась на 3-е место.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Црвена Звезда»)

Удары 19/13

Удары в створ ворот 12/5

Соотношение владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 10/8

Корнеры 4/2

Оценки WhoScored 7.68/5.97

Составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Сон, Ламела, Сиссоко, Алли, Н’Домбеле, Кейн.

Запас: Винкс, Дайер (↑ 68), Ло Чельсо (↑ 79), Фойт (↑ 73), Эриксен, Моура, Остин.

Главный менеджер: Маурисио Почеттино.

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Милунович, Родич, Гебелич, Вулич, Марин, Гарсия, Каньяс, ван ла Парра, Томане.

Запас: Попович, Иванич, Павков (↑ 62), Бабич, Жандер, Петрович (↑ 62), Вуканович (↑ 82).

Главный менеджер: Владан Милоевич.

Бригада арбитров: Марко Гуида | Филиппо Мели | Чиро Карбоне | Маурицио Мариани.

Предупреждения: Милунович — 83.

Забитые мячи: Харри Кейн (Эрик Ламела) 9 — 1:0, Сон Хын Мин (Эрик Ламела) 16 — 2:0, Сон Хын Мин (Тангай Н’Домбеле) 44 — 3:0, Эрик Ламела (Серж Орье) 57 — 4:0, Харри Кейн (Тангай Н’Домбеле) 72 — 5:0.