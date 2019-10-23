Брюгге, Бельгия, , 06:59 — REGNUM 22 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Брюгге» и «Пари Сен-Жермен» был разыгран матч в городе Брюгге (Бельгия) на стадионе «Ян Брейдел». Противостояние завершилось уверенной победой гостей из Франции.

Лучшим игроком матча с оценкой 9.65 стал вышедший на замену на 52-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик, отдавший одну голевую передачу и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач нападающего составила 94%.

«Пари Сен-Жермен» одержал третью подряд победу, набрал 9 очков и укрепился на первой позиции в группе A. «Брюгге» с 2-мя баллами опустился на 3-е место.

Статистика матча («Брюгге"/» Пари Сен-Жермен»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот 0/8

Соотношение владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 15/11

Корнеры 3/3

Оценки WhoScored 5.69/7.39

Составы команд на матч:

«Брюгге»: Миньоле, Дели, Мехеле, Мата, Соболь, Диатта, Ванакен, Ритс, Де Кетелаере, Тау, Деннис.

Запас: Альварес (↑ 80), Коссуну, Окерек (↑ 57), Шрейверс, Коолс, Хорват, Опенда (↑ 76).

Главный менеджер: Филипп Клеман.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Силва, Кимпембе, Менье, Бернат, Маркиньос, Верратти, Эррера, Ди Мария, Чупо-Мотинг, Икарди.

Запас: Мбаппе (↑ 52), Паредес (↑ 65), Кавани, Рико, Сарабия, Диалло (↑ 72), Дагба.

Главный менеджер: Томас Тухель.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Штефан Лупп | Марко Фриц.

Предупреждения: Чупо-Мотинг — 15, Де Кетелаере — 33, Верратти — 73, Ритс — 77, Менье — 85.

Забитые мячи: Мауро Икарди (Анхель Ди Мария) 7 — 0:1, Килиан Мбаппе 61 — 0:2, Мауро Икарди (Килиан Мбаппе) 63 — 0:3, Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария) 79 — 0:4, Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария) 83 — 0:5.