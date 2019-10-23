Анкара, , 05:58 — REGNUM Голкипер турецкого футбольного клуба «Коньяспора» Серкан Кырынтылы был удалён с поля практически сразу после начала матча против команды «Малатьяспор». Об этом сообщает турецкий телеканал NTVSpor.

Встреча между двумя командами проходила в рамках восьмого тура чемпионата Турции. На 11-й секунде матча голкипер взял мяч в руки за пределами штрафной площадки, за что получил красную карточку.

В результате «Коньяспор» провели всю встречу вдесятером и, будучи хозяевами поля, уступили гостям со счётом 2:0.