Филадельфия, США, , 07:32 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Михаэль Раффль, ещё по шайбе забросили Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Мэтт Нисканен и Оскар Линдблом. У «Вегаса» отличились Джонатан Маршессо и Райлли Смит.

Отметим, что в составе «Филадельфии» результативными передачами отметились российские игроки Иван Проворов и Михаил Воробьёв.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после семи матчей. «Вегас» идёт на девятом месте с 12 очками после 10 игр.

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