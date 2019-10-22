Торонто, Канада, , 07:25 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Райли Нэш, Пьер-Люк Дюбуа и Александр Веннберг. У «Торонто» точными бросками отметились Каспери Капанен, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

Судьба матча решилась в овертайме. Решающую шайбу забросил форвард «Коламбуса» Густав Нюквист, реализовав буллит.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после девяти матчей. «Торонто» идёт на 10-м месте с 12 очками после 10 игр.

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