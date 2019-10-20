Витория-Гастейс, Испания, , 15:15 — REGNUM Футбольный клуб «Алавес» из Витории переиграл команду «Сельта» из Виго в матче девятого тура испанской Примеры.

Дейнека. Футбол. 1928

Игра проходила на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Счёт в матче открыл аргентинский защитник «Алавеса» Лисандро Магальян, отличившийся на 50-й минуте. Затем на 82-й минуте форвард Лукас Перес удвоил счет и преимущество своей команды, и привел счёт на табло к итоговому значению.

Отметим, по итогам матча «Алавес» набрал 11 очков, что позволило ему занять одиннадцатую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. У «Сельты» 9 очков и 18 место.