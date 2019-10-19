Лондон, , 19:15 — REGNUM В Лондоне 19 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

С оценкой 8.30 лучшим игроком матча стал французский опорный полузащитник Абдулай Дукуре, забивший единственный мяч гостей, совершивший четыре отбора и пять успешных обводок. Точность передач игрока составила 71%.

«Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на 7-ю позицию. «Уотфорд» без побед остался на последней строчке в зоне вылета с 4-мя баллами после 9-ти сыгранных матчей.

Статистика матча («Тоттенхэм» / «Уотфорд»)

Удары 12/7

Удары в створ 3/2

Владение 69%/31%

Фолы 5/8

Угловые 11/2

WhoScored 6.48/6.66

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Роуз, Винкс, Сиссоко, Орье, Алли, Моура, Кейн.

Запас: Сон (↑ 46), Ламела (↑ 63), Дайер, Фойт, Н’Домбеле (↑ 70), Дэвис, Остин.

«Уотфорд»: Фостер, Доусон, Кэткарт, Кабаселе, Янмат, Клеверли, Чалоба, Дукуре, Холебас, Уэлбек, Перейра.

Запас: Гомес, Деулофеу (↑ 4), Масина, Грэй, Хьюз (↑ 84), Фемения (↑ 71), Сарр.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Гэвин Уорд.

Желтые карточки: Санчес — 13, Сиссоко — 77, Перейра — 84, Фемения — 88, Холебас — 90, Алли — 90.

Голы: Абдулай Дукуре (Дэрил Янмат) 6 — 0:1, Деле Алли 87 — 1:1.