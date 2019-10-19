Москва, , 19:05 — REGNUM В Москве 19 октября на стадионе «Открытие Арена» между командами «Спартак» и «Рубин» (Казань) был разыгран матч в рамках 13-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча стал вратарь казанского клуба Юрий Дюпин, совершивший 7 сейвов и выигравший две верховые дуэли. Точность передач футболиста составила 84%.

«Спартак» набрал 15 очков и временно поднялся на 9-ю позицию. «Рубин» с тем же количеством очков расположился строчкой выше.

Статистика матча («Спартак» / «Рубин»)

Удары 14/10

Удары в створ 8/5

Владение 46%/54%

Фолы 13/14

Угловые 4/4

WhoScored 6.72/6.74

Составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Дантас, Кутепов, Рассказов, Тил, Крал, Умяров, Мельгарехо, Бакаев, Шюррле.

Запас: Гулиев, Мирзов (↑ 64), Глущенков, Понсе (↑ 56), Баду, Игнатов, Ларссон (↑ 84), Ребров, Ещенко, Ананидзе, Гапонов.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Данченко, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Давиташвили, Зуев, Могилевец, Кьяртанссон.

Запас: Башкиров, Марков, Коновалов, Микелтадзе (↑ 68), Степанов, Кипиани (↑ 75), Поярков, Сорокин (↑ 18), Закиров.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Максим Гаврилин | Александр Кудрявцев | Алексей Сухой.

Желтые карточки: Шюррле — 48, Денисов — 54, Могилевец — 60, Плиев — 90.