Веракрус, Мексика, , 13:49 — REGNUM Футболисты мексиканского клуба «Веракрус» устроили акцию протеста во время матча в национальном футбольном первенстве страны с командой «Тигрес». Об этом 19 февраля сообщает FSPN,

Игроки «Веракруса» простояли без движения на игровом поле в течение четырех минут, выражая таким образом свой протест против задолженности по заработной плате. Вначале футболисты «Тигрес» одну минуту поддерживали своих коллег, а затем беспрепятственно забили два гола в ворота «Веракруса».

Матч завершился со счетом 3:1 и когда футболисты «Тигрес» подходили к игрокам «Веракруса» после матча для традиционного рукопожатия, последние отказывались этого делать, так как игроки команды противники не проявили с ними солидарность.

Отметим, матч четырнадцатого тура мексиканского национального футбольного чемпионата между клубами «Веракрус» и «Тигрес» проходил в Веракрусе.