Гранада, Испания, , 08:59 — REGNUM Футбольный клуб «Гранада» обыграл команду «Осасуна» из Памплона в матче девятого тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Лос-Карменес» в Гранаде и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного в матче гола стал защитник «Гранады» Домингуш Дуарте, отличившийся на 38-й минуте встречи.

Отметим, данная победа позволила «Гранаде» занять второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков. В активе «Осасуны» 11 очков и одиннадцатое место.

В следующем туре «Гранада» 27 октября примету у себя «Бетис» из Севильи, а «Осасуна» в этот же день сыграет с командой «Валенсия».