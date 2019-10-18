Лас-Вегас, США, , 10:05 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающий Райлли Смит и защитник Ник Холден. У «Оттавы» точными бросками отметились Тома Шабо и Жан-Габриэль Пажо.

В серии буллитов решающий бросок исполнил форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо.

На сегодняшний день «Вегас» занимают восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после восьми матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с тремя очками после шести игр.

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